Yıldız isimlerin yer aldığı kadrosuyla ve güçlü hikayesiyle ekranların yeni favorisi olan Siyah Kalp, Kapadokya'nın etkileyici atmosferini de gözler önüne seriyor. Bir yanda aile içerisinde kaoslar yaşanırken diğer yanda geçmişin sırları gün yüzüne çıkıyor. İşte Siyah Kalp 31. bölüm izleme linki ve detaylar...

Yıldız isimlerin yer aldığı kadrosuyla ve güçlü hikayesiyle ekranların yeni favorisi olan Siyah Kalp, Kapadokya'nın etkileyici atmosferini de gözler önüne seriyor. Bir yanda aile içerisinde kaoslar yaşanırken diğer yanda geçmişin sırları gün yüzüne çıkıyor. İşte Siyah Kalp 31. bölüm izleme linki ve detaylar...

SİYAH KALP 31. BÖLÜM İZLE SİYAH KALP TÜM BÖLÜMLER İZLE

SİYAH KALP YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Bir yandan Sumru'ya üzülen Melek diğer yandan da Cihan'ın Almanya'dan gelen arkadaşı konusunda tedirgindir. Bu durum bir karmaşaya sebep olsa da Melek kimseye karşı taviz vermeyecektir.

Bütün aile Sumru'ya ne kadar haksızlık ettiğini anlayıp onun peşinden Konya'ya giderek özür diler. Sumru onlara karşı yaşadığı hayal kırıklığını ve kırgınlığını haykırırken herkes onun ne kadar haklı olduğunun farkındadır.

Nuh'un beyninde kitle olduğunu öğrenen Sevilay korkuya kapılır. Doktordan duydukları Sevilay'ı ne kadar üzse de ne olursa olsun Nuh'un yanında olup onunla mücadele edecektir. Nuh ise hayatındaki diğer sorunları çözmeye odaklanmak ister.

SİYAH KALP 31. BÖLÜM İZLE SİYAH KALP TÜM BÖLÜMLER İZLE

Bir yandan Sumru'ya üzülen Melek diğer yandan da Cihan'ın Almanya'dan gelen arkadaşı konusunda tedirgindir. Bu durum bir karmaşaya sebep olsa da Melek kimseye karşı taviz vermeyecektir.

Nihayet kızının yaşadıkları için kahrolur. O artık kimsenin Sumru'ya zarar vermesine izin vermeyecek, bunun için gerekirse dönüşü olmayan bir yola girecektir.

SİYAH KALP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendiği dizide izleyiciler, Kapadokya'nın en güçlü ailelerinden biri olan Şansalanlar'ın gizemli ve entrika dolu hikayesine şahit olacak. Aşk, gizem ve tutkunun buluştuğu 'Siyah Kalp' izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

SİYAH KALP 31. BÖLÜM İZLE SİYAH KALP TÜM BÖLÜMLER İZLE

BU HİKAYEDE HERKES HAKLI, KİMSE MASUM DEĞİL!

Geçmişin saklı defterlerinin yıllar sonra açılacağı 'Siyah Kalp'te herkes haklı, kimse masum değil. Entrikalarla örülü bir ailenin güç ve iktidar savaşının arasında yaşanacak mücadelelerle dolu aşk hikayeleri izleyicileri derinden etkileyecek.

SİYAH KALP OYUNCULARI

Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin) Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden ba