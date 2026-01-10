Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı. Mücadelenin 28. dakikasında Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, ceza sahası dışından attığı klas golle sarı-lacivertlileri 1-0 öne taşıdı.
Golün ardından tribünlerde büyük bir coşku yaşanırken, Başkan Sadettin Saran ve taraftarların sevinci kameralara yansıdı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER
📌 Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi'nin golünün ardından başkan Sadettin Saran ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. pic.twitter.com/irg3SDN464— DHA Spor (@dhaspor) January 10, 2026