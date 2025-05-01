TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul, izleyicileri 90'lı yılların İstanbul'una götürüyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı dizi, güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle ekranlara iddialı bir giriş yaptı. Peki, Bir Zamanlar İstanbul 12. bölüm izle full, Bir Zamanlar İstanbul son bölüm tek parça izle sorgularının yanıtı haberimizde...

TRT 1'in yeni soluklu dizisi Bir Zamanlar İstanbul izleyicinin dikkatini çekti. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerini üstlendiği dizide, Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban, Deniz Celiloğlu, Kaan Taşaner, Şebnem Dönmez, Özge Özder, Didem Balçın, İpek Karapınar, Mirza Bahattin Doğan, Ümit Kantarcılar, Serdar Özer, Gurur Çiçekoğlu ve Nihal Koldaş gibi tecrübeli isimler de yer alıyor. Bir Zamanlar İstanbul 12. bölüm izle full, Bir Zamanlar İstanbul son bölüm tek parça izle detayları haberimizde...

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BİR ZAMANLAR İSTANBUL GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Ali, İzzetbegoviç suikastını durdurmak için girdiği mücadelede, Mithat ve Külhan'ın kurduğu pusuya takılır ve kurşunların hedefi haline gelir. Olanlar herkesi derin bir çaresizliğe sürüklerken, Seher'in Ali'ye verdiği kan ikisinin kalpleri arasında yıkılan köprüleri tekrar inşa etmeye başlar. Ancak doktorun verdiği haber herkesi sarsar, Ali de aldığı bir haberle bir kez daha yaralanır.

Nermin yaşadıklarının intikamını almak için Ali ve Külhan'ı yavaş yavaş yok etmeye yönelik planlar yapar. Külhan ise Mithat ile birlikte, İSKİ skandalını kapatmak için mühendis Muzaffer Terkin'in savcıya verdiği isimleri teker teker temizlemeye başlar. O sırada Çetin ailesini korumak için defterdeki sırları bir silah gibi kullanır ama kurduğu plan Ali'nin en yakınlarından birini hedef haline getirirken, Tuna ailesinde ise Gökhan'ın kot hayali ve yaşadığı başarısızlıklar kendine olan inancını sarsar. Bir yanda tefeci belası, bir yanda ailesi, diğer yanda ise bir anda ortaya çıkan Çiğdem her şeyi karıştırır.

Tüm bu kaosun ortasında Aygül gibi farklı düşüncelere sahip öğrencilerin de katılmasıyla dernek gençler için bir umut ışığı olmaya devam eder. Seher ve Ali ise gelecekleri için umutlanacakken Seher'in Ali'ye olan inancı, Ali'nin Seher'e olan aşkı sınanmaya başlar. "Aşk mı, intikam mı?" sorusu, her an patlamaya gebe bir hale gelir.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL KONUSU NEDİR?

Aynı üniversitede okuyan Ali ve Seher, bir münazara sırasında tanışır ve yolları kesişir. "Bir insanı suça iten toplum mudur, yoksa kendi seçimleri mi?" sorusu, onların hem düşünsel hem de duygusal bir bağ kurmasını sağlar. İkili, zalimlere karşı omuz omuza verdikleri mücadeleyle İstanbul'un suç dünyasını altüst eder.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL OYUNCULARI

Başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un yer aldığı Bir Zamanlar İstanbul oyuncu kadrosunda ayrıca Hüseyin Avni Danyal, Didem Balçın, Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner, Deniz Celiloğlu, Özge Özder, Ümit Kantarcılar, İpek Karapınar, Murat Daltaban, Nihal Koldaş, Mirza Bahattin Doğan ve Serdar Özer gibi deneyimli isimler bulunuyor.