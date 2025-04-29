Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse Star Tv'de yayınlanıyor. İzleyiciye ekrana kilitleyen yapım ile ilgili Kral Kaybederse 11. bölüm izle, Kral Kaybederse son bölüm izle full tek parça sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse izleyicinin ilgisini çekti. Yapımını OGM PICTURES'ın üstlendiği, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosunu ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor. Kral Kaybederse 11. bölüm izle, Kral Kaybederse son bölüm izle full tek parça detayları haberimizde...

KRAL KAYBEDERSE 11. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KRAL KAYBEDERSE GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Handan ve Özlem'in doktor muayenesinde karşılaşması, Özlem'in içine büyük bir kuşku düşürür. Bu durumu yakından takip etmek isteyen Özlem, Handan'ın hamile olup olmadığını öğrenmek için elinden geleni yapar.

Öte yandan Kenan, Cansu'nun ikili oyunlarından habersiz bir şekilde, yeni proje için çalışmalarını hızla sürdürür. Bir yandan Yusuf'a sahip çıkmaya çalışırken, diğer yandan da Fikret'in hain planlarını boşa çıkarmak için dikkatli ve zekice hamleler yapar.

Bu süreçte Fadi, ablası Güllü'ye destek olmayı sürdürür. Kaşif'in hastalığını öğrenen Güllü ise derin bir üzüntü yaşar. Fadi ve Güllü, Kaşif'i yeni bir doktora giderek tedaviye yeniden başlaması için ikna etmeye çalışır.

KRAL KAYBEDERSE KONUSU NEDİR?

Her kadın kralı ister. Ancak kral, istediğini alır… Para, şan, şöhret ve bir erkeğin sahip olabileceği maksimum karizma! Herkesin arzuladığı, çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan'ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Yakın arkadaşı Özlem'in de desteğiyle, bu kez gerçeğin peşine düşmeye kararlıdır.

Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, maddi imkânsızlıklar sebebiyle aradığı iş fırsatını üniversiteden bir arkadaşının vasıtasıyla Kenan'ın mekânında bulur. Daha önce hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan'la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.

KRAL KAYBEDERSE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, Ayşen Gürler, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz yer alıyor.