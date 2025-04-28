KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 28 Nisan Pazartesi günü 54. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 53. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 54. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 54. bölüm izle
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ GEÇEN HAFTA NELER OLDU?
Sultan Selahaddin ve Kont Balian karşı karşıya gelmiştir. Balian'ın akıl hocası Yudas, Sultan Selahaddin'in esiri olmuştur. Şayet Balian askerlerini geri çekmezse Yudas'ın sonu görünmektedir. Balian'ın kararı ne olacaktır? Lord Guy'dan kimsenin haberinin olmaması Baldwin'in huzursuz eder. Sybilla ve William'ın kurduğu tuzağın bir neticesinde Lord Guy, suikastin hedefi olmuştur. Peki ölmüş müdür yoksa yaşıyor mudur?
Börü, emre itaatsizliğinin cezasını ağabeyinin kestiği cezayla ödeyecektir: İdam! İnfaz gerçekleşecekken Turabatılır ve Selahaddin'in boynuna kılıcı dayar! Börü'nün serbest bırakılmasını ister. İdamdan kurtulan Börü için yeni bir hikâye başlamaktadır: Kont Balian'ın kalesinde ağabeyi Sultan Selahaddin'e karşı savaşmak. Ancak Balian buna inanmaz. İkna olması Selahaddin'i öldürmesi için Börü'nün yardım edip etmeyeceğine bağlıdır. Selahaddin ise İbelin'i Balian'ın elinden almadıkça durmamaya kararlıdır.
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI
Selahaddin Eyyubi: Uğur Güneş
Şemse: Gökçe Türkan
Nureddin Zengi: Mehmet Ali Nuroğlu
İbelinli Balian: Ozan Dolunay
Karategin: Olgun Toker
Sibylla: Gülper Özdemir
Kral Amalrik: Devrim Evin
Luzinyanlı Guy: Berk Erçer
Mila: Elif Doğan
Kadı Fazıl: Uygar Özçelik
Cemşit: Barış Yıldız
Yaruki: Şahin Irmak
Surlu Wıllıam: Hakan Yufkacıgil
Adsız: Celal Al
Cevher: Sarp Aydınoğlu
Şaver: Atılgan Gümüş
Latif: Arif Diren
Ömer Mella: Erdinç Gülener
Melike: Ekin Türkmen
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 54. bölüm izle
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın