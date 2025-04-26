TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 177. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 177. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 177. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin önümüzdeki hafta yayımlanacak olan yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

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GÖNÜL DAĞI 177. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Amcaoğulları, Süleyman'a yardım etmeye karar verir. Süleyman, şirketinde özel kasada sakladığı bir kutuyu getirmelerini ister. Amcaoğulları gizlice şirkete girebilecek midir?

Selma'nın gözleriyle ilgili yaşadığı sorun devam etmektedir. Selma ne yapacaktır?

Ali, 23 Nisan'da TBMM'ye gitmek ister. Meclise ulaşabilmek için mektup yazmaya karar verir. Ali'nin mektubu yerine ulaşabilecek midir?

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GÖNÜL DAĞI 177. bölüm fragmanı izle