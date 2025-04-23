KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı
Bakan Bak'tan depremin ardından açıklama
Resimli 23 Nisan mesajları | 2025 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve sözleri
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