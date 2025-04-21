Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 54. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 54. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 54. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 54. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sultan Selahaddin ve Kont Balian karşı karşıya gelmiştir. Balian'ın akıl hocası Yudas, Sultan Selahaddin'in esiri olmuştur. Şayet Balian askerlerini geri çekmezse Yudas'ın sonu görünmektedir. Balian'ın kararı ne olacaktır? Lord Guy'dan kimsenin haberinin olmaması Baldwin'in huzursuz eder. Sybilla ve William'ın kurduğu tuzağın bir neticesinde Lord Guy, suikastin hedefi olmuştur. Peki ölmüş müdür yoksa yaşıyor mudur?

Börü, emre itaatsizliğinin cezasını ağabeyinin kestiği cezayla ödeyecektir: İdam! İnfaz gerçekleşecekken Turabatılır ve Selahaddin'in boynuna kılıcı dayar! Börü'nün serbest bırakılmasını ister. İdamdan kurtulan Börü için yeni bir hikâye başlamaktadır: Kont Balian'ın kalesinde ağabeyi Sultan Selahaddin'e karşı savaşmak. Ancak Balian buna inanmaz. İkna olması Selahaddin'i öldürmesi için Börü'nün yardım edip etmeyeceğine bağlıdır. Selahaddin ise İbelin'i Balian'ın elinden almadıkça durmamaya kararlıdır.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 54. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE