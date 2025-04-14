SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Survivor 2025, 14 Nisan Pazartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette All Star ve Gönüllüler takımı mücadele ediyor Peki, 14 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 14 Nisan Pazartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 14 NİSAN 2025?
Survivor 2025 yarışmasının 14 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım Kırmızı takım oldu.
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