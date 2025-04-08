TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 41. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 42. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 42. bölüm fragmanı izleme linki...

TRT 1'in ilgiyle takip edilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezona bomba gibi döndü. Dizinin yeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. "Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle, Mehmed: Fetihler Sultanı 42. bölüm fragmanı" sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

MEHMED: FETİHLER SULTANI 42. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sultan Mehmed tüm devlet erkanı ve askerlerinin karşısında Koko'nun cezasını kılıcıyla kesmiş ve dosta düşmana büyük bir ders vermiştir. Diğer yandan ise Saltuk'un büyük gayretleri ve Notaras'ın beklenmedik yardımıyla Satılmış ağır yaralı halde de olsa kurtarılmıştır. Sultan Mehmed'in kutlu fetih yolunda en güvendiği neferlerden biri olan Satılmış Ağa hayatta kalmayı başarabilecek midir?

Yaşanan olayların ardından öfkeden deliye dönen Francesco içerideki hainin peşine düşer. Sultan Mehmed'e boyun eğen ve onun hizmetine giren Notaras, karanlık gölgelerde onu araştıran Francesco'yu atlatabilecek midir? Sultan Mehmed, hangi zorlu vazifeyle onun sadakatini sınayacaktır?

Sultan Mehmed ise artık "Ya ben Konstantiniyye'yi alırım ya da Konstantiniyye beni…" şiarına uyarak zaferi muştulayacak bir harekete girişir. Sultan Mehmed'in yeni büyük dahiyane planı hayata geçebilecek midir? Bu uğurda başta Francesco olmak üzere tüm düşmanları hangi acımasız yollarla karşılık vereceklerdir?

Adım adım müjdelenmiş fethe yaklaşılırken Sultan Mehmed ve çerilerini hangi ihanetler ve tuzaklar beklemektedir?