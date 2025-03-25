Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 40. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun yeni bölümü için "Bahar 40. bölüm full izle" aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

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BAHAR GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Bahar, Seren'in doğumunda yetkisini aşarak aldığı riskin beklenmedik bir soruşturmaya yol açtığını öğrenir. Ancak asıl yıkıcı olan, şikayetin Aziz Uras'tan gelmiş olmasıdır.

Ona duyduğu güvenin sarsılması, Bahar'ı bilinmez bir yolculuğa sürükler. Aldığı karar herkesi endişelendirirken, hastane ani işten çıkarmalar ve sert yüzleşmelerle çalkalanır.

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