TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 38. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 39. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 36. bölüm fragmanı izleme linki...

TRT 1'in ilgiyle takip edilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezona bomba gibi döndü. Dizinin yeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. "Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle, Mehmed: Fetihler Sultanı 39. bölüm fragmanı" sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

MEHMED: FETİHLER SULTANI 39. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osmanlı ordusu, Konstantiniyye kuşatmasında geri dönülmez bir aşamaya gelir. Sultan Mehmed, savaşın seyrini değiştirecek büyük hamleyi devreye sokar. Çandarlı, bu adımın risklerini sorgularken, Zağanos tereddütsüz destek verir. Aynı zamanda Sultan Mehmed, kurdurduğu tersanede hummalı bir çalışma yürütülür, gemiler karadan yürütülerek Haliç'e indirilmek üzere büyük bir hazırlık vardır. Bizans, beklemediği bu hamleye karşı koyabilecek mi?

Şehir içinde gerilim artar. Konstantinos, Francesco ve Notaras arasındaki anlaşmazlık büyür. Halkın morali bozulur, Genadius ise mevcut karmaşayı kendi çıkarları için kullanır. Şehrin surları kadar, iç düzeni de sarsılmaya başlar. Ancak en büyük darbe içeriden gelir. Demetrios'un Osmanlılarla gizli bir ittifak kurduğu ortaya çıkar. Francesco, onu yakalatır ve Konstantinos'un önüne çıkarır. Kendi kardeşi tarafından ihanete uğrayan Demetrios zindana atılır, Maria ise onu kurtarmak için harekete geçer.

Sultan Mehmed, Galata Konsolosu Gio ile kritik bir görüşme yapar, şehrin kuşatmasını diplomatik hamlelerle güçlendirir. Aynı anda Osmanlı topları Bizans surlarını dövmeye başlar, Şahi topları Bizans savunmasını içeriden çökertir. Çandarlı, bu stratejinin risklerini dile getirirken, Mehmed tüm kararlarını uygulamaya koyar.

Ve artık büyük taarruz başlar! Osmanlı ordusu, surlara yüklenir, şehrin direnci kırılmaya başlar. Konstantinos, içerideki ihanetlerle ve Osmanlı'nın ezici gücüyle aynı anda mücadele etmek zorunda kalır.