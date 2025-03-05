Tek başına bir annenin yaşam mücadelesini anlatan Annem Ankara dizisi izleyiciden büyük ilgi gördü. Zengin oyuncu kadrosuyla göz kamaştıran dizinin başrolünde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsur yer alıyor. Annem Ankara yeni bölüm fragmanı, Kanal D Annem Ankara dizisi 14. bölüm fragmanı izle sorgularının yanıtı haberimizde...

Üç erkek çocuğuyla birlikte Ankara'da hayat mücadelesi veren bir kadının yaşanmış hayat öyküsünü anlatan Annem Ankara, Kanal D ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Her hafta Çarşamba akşamları yayınlanan dizi izleyicilerin ilgisini çekiyor. Annem Ankara yeni bölüm fragmanı, Kanal D Annem Ankara dizisi 14. bölüm fragmanı izle sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

ANNEM ANKARA 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ANNEM ANKARA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Burak'ın sürpriz cezaevi ziyaretiyle, Zuhal ve Hasan o gün ofiste telefonu açanın Burak olduğunu anlamışlardır. Burak her şeyden habersizdir. Bu durumu öğrenirse çekeceği vicdan azabına engel olmak isteyen Zuhal ve Hasan, Burak'ın bu gerçeği öğrenmemesi için büyük bir savaş verecektir. Hasan ve Zuhal Burak'tan bunu saklayabilecek midir?

Hasan cezaevinde çaresizce bir çözüm yolu aramaktadır. Üstelik Rıza ile hesaplaşması başına içeride bile dertler açacaktır. Öte yandan Sevinç hızla ortaya yayılan gerçeği Güneş'ten saklamaya çalışsa da sona doğru yaklaşmaktadır.

Zuhal, Hasan'ı dışarı çıkarma savaşında ağır yaralar almıştır. Fakat artık önünde çözmesi gereken başka bir hayati mesele daha vardır; Burak ortalarda yoktur. Zuhal yapacağı tehlikeli iş birliğinin şok edici bir finalle son bulacağını bilmemektedir.

ANNEM ANKARA KONUSU NEDİR?

Tek başına bir annenin yaşam mücadelesini anlatmaya hazırlanan 'Annem Ankara' etkileyici atmosferiyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak.

Dizinin ilk bölümünde öğrendiği haberle dünyası başına yıkılan Zuhal, hayatı tamamen çocuklarının geleceği için sıfırdan düzene sokmaya çabalar. Zuhal'in mücadelelerle dolu yolculuğundaki en büyük sığınağı evlatları olur.

Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda usta yönetmen Faruk Teber oturuyor.

ANNEM ANKARA OYUNCULARI

Yakın bir geçmişte, bilindik bir hikayeyi naif ve bir o kadar çarpıcı şekilde işleyen 'Annem Ankara'nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor. 'Annem Ankara'nın güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.