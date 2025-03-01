TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 169. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 169. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 169. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 166. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

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GÖNÜL DAĞI 169. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Taner ve Selma, birlikte yüzüğü aramaya devam eder. Taner yüzüğü kaybettiği için suçluluk duyar. İkili yüzüğü bulabilecek mi?

Sefer ve Kiraz'ın düğünü için sanatçı getirilmesi gerekiyordur. Selami, Asuman'dan yardım ister. Asuman ve Ramazan bir yolculuğa çıkar. Yolculuk sırasında neler yaşanacaktır?

Kiraz ve Sefer'in düğün hazırlıkları başlar. Düğün sırasında neler yaşanacak?

Selami ve Ramot'un hesaplaşmasında kim galip gelecek?

GÖNÜL DAĞI 168. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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GÖNÜL DAĞI 169. bölüm fragmanı izle