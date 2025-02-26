Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu Çarşamba akşamları ekrana geliyor. Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın anne-kızı canlandırdığı dizide pek çok başarılı oyuncu da rol alıyor. Sandık Kokusu yeni sezon ilk bölüm tanıtımı epey yankı uyandırmıştı. İzleyiciler ise Sandık Kokusu 48. bölüm fragmanı ile ilgili araştırma yapıyor.

Sandık Kokusu 48. bölüm fragmanı şimdiden izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Show TV'nin popüler dizisi Sandık Kokusu oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla izleyicinin kalbini kazanmış gibi görünüyor. Başrollerini Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın paylaştığı dizide, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta oyuncular da yer alıyor. Sandık Kokusu 48. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimiz. İşte Sandık Kokusu yeni bölüm bilgileri...

SANDIK KOKUSU 48. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hakan'ın gidişini engellemeye karar veren Ayça, Hakan'ı kaçırmaya karar verir. Diğer yandan İhsan ve Gülnaz, Hakan'ın Suriye'ye gidişini engellemek ve Ayça ile arasını düzeltmek için birtakım çözümler üretmeye çalışırlar.

Irmak ve Kıvanç yeni hayatlarına alışmaya çalışır. Irmak hamileliğin mide bulantısıyla boğuşurken Kıvanç ise avukatlığa döndükten sonra ilk davalarından birine gider.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI