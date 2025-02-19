Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu Çarşamba akşamları ekrana geliyor. Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın anne-kızı canlandırdığı dizide pek çok başarılı oyuncu da rol alıyor. Sandık Kokusu yeni sezon ilk bölüm tanıtımı epey yankı uyandırmıştı. İzleyiciler ise Sandık Kokusu 46. bölüm fragmanı ile ilgili araştırma yapıyor.

Sandık Kokusu 47. bölüm fragmanı şimdiden izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Show TV'nin popüler dizisi Sandık Kokusu oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla izleyicinin kalbini kazanmış gibi görünüyor. Başrollerini Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın paylaştığı dizide, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta oyuncular da yer alıyor. Sandık Kokusu 47. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimiz. İşte Sandık Kokusu yeni bölüm bilgileri...

SANDIK KOKUSU 46. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Olanları duyan Filiz, neler olduğunu öğrenmek için Karsu'yu sıkıştırır. Herkes bu kadar önemli bir şeyi sakladığı için Karsu'ya kırgındır. Karsu'nun ise tek derdi çocuklarıyla arasını düzeltmektir. Bora, annesini sakinleştirmeye çalışır. Ancak Nazan oğluna hiçbir şekilde yakıştıramadığı Karsu'nun para avcısı olduğuna emindir. Bora'dan hemen boşanmasını ister.

Nazan, Karsu'ya para karşılığında evlilik sözleşmesi imzalatmaya çalışır. Yine başarılı olamayınca sert adımlar atmaya karar verir. Bora'nın şirketin yönetim kurulundan kovulmasını sağlar. Ayça, her yerde işi bırakıp ortalıktan kaybolan Hakan'ı arar. Ömer'le evine gitseler de oradan taşınmıştır. Komşudan aldıkları yeni adrese gittiklerinde takım elbiseli Hakan'ı bir malikanede gören Ayça büyük bir şok yaşar.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI