Sen Ağlama İstanbul son bölüm izle - Sen Ağlama İstanbul 8. bölüm tek parça full izle

Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyiciyi heyecanlandıran Sen Ağlama İstanbul'un yapımını OGM Pictures üstlenirken, yapımcılığını Onur Güvenatam yürütüyor. Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği Sen Ağlama İstanbul'un senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alıyor. İşte Sen Ağlama İstanbul 8. bölüm izle tek parça, Sen Ağlama İstanbul son bölüm izle full sorgularının yanıtı...

Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyiciyi heyecanlandıran Sen Ağlama İstanbul'un yapımını OGM Pictures üstlenirken, yapımcılığını Onur Güvenatam yürütüyor. Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği Sen Ağlama İstanbul'un senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alıyor. İşte Sen Ağlama İstanbul 8. bölüm izle tek parça, Sen Ağlama İstanbul son bölüm izle full sorgularının yanıtı...

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SEN AĞLAMA İSTANBUL 8. BÖLÜM ÖZETİ

Kubat, Büyükbey'i yaralayan Kolsuz'u bulup herkesin önüne atmıştır. Kolsuz, onu azmettiren kişi olarak İplikçi Cemil'in adını verse de arkasındaki asıl isim her an açığa çıkmak üzeredir. Hanedanoğlu ailesinin ortasına, Büyükbey'in ailesine suikast düzenleyenlerin isimleri bomba gibi düşer.

Şirin, ailesinin intikamını almak için Kubat'ı doldururken Şehrazat ise Kubat'ı suçtan uzak tutmaya çalışacaktır. Ailesinin intikamı ve aşkı arasında kalan Kubat için karar anı gelip çatmıştır.

Kubat'ı korumak amacıyla harekete geçen Şehrazat, Büyükbey'in düşmanları tarafından kaçırılır. Şehrazat'ın hayatı karşılığında Kolsuz'un teslim edilmesi istenir. Şirin, ailesinin katili olduğuna inandığı Kolsuz'u teslim etmeye hiç niyetli değildir.

Şehrazat'ın kaçırıldığı haberini alan Ferhat ve Kubat, onu kurtarmak için peşlerine düşer. Ancak ikisini de beklemedikleri kötü bir sürpriz karşılar.

SEN AĞLAMA İSTANBUL KONUSU NEDİR?

Kubat'ın beklenmedik öpücüğü ile sarsılan Şehrazat, karmaşık duygular içerisine sürüklenir. Kubat, Şehrazat'ın duvarlarını aşmak için onunla ve ailesiyle vakit geçirmeye çalıştığı sırada bulundukları otel büyük bir silahlı saldırıya uğrar. Şehrazat ve ailesinin otelde olduğunu öğrenen Ferhat, saldırıyı engellemek için harekete geçer. Bu sırada, evden uzaklaştırılmak üzere halası Zerrin'in yanına gönderilen Şirin, onunla iş birliği yaparak eve daha güçlü bir şekilde döner. Şehrazat'ı evden göndermek için gün sayan Şirin, Zerrin'in devreye girmesiyle artık daha tehlikeli bir hal alacaktır.

Diğer yandan, Büyükbey, Kubat ve Şehrazat'a çocuk sahibi olmaları için baskısını artırırken, otel saldırısının ardındaki esrarengiz ismi bulmak için de iz sürmeye başlar. Büyükbey'in tüm şüpheleri Ferhat'ı işaret ederken, İsfendiyar'ın bu şüpheleri ortadan kaldırmak için yeni bir planı vardır.

SEN AĞLAMA İSTANBUL OYUNCULARI

Sen Ağlama İstanbul dizisinin oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar, Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Mert Denizmen, Yağmur Özbasmacı, Gökhan Bekletenler, Buse Giriftinoğlu, Nazlıcan Demir, Zeynep Dreyfi Zuhri, Batuhan Bayar, Sami Aksu, Halil Karaata, Merve Şeyma Zengin ve Tamer Levent gibi önemli isimler yer alıyor.

Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyiciyi heyecanlandıran Sen Ağlama İstanbul'un yapımını OGM Pictures üstlenirken, yapımcılığını Onur Güvenatam yürütüyor. Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği Sen Ağlama İstanbul'un senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alıyor.