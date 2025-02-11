SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 11 Şubat Salı 2025 - Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da Ünlüler-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonu 10 Şubat Pazartesi günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 11 Şubat 2025 Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 11.02.2025- 22:50 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025- 22:50
SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Survivor 2025, 11 Şubat Salı günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette Ünlüler ve Gönüllüler takımı mücadele ediyor Peki, 11 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 11 Şubat Salı Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 11 ŞUBAT 2025?
Survivor 2025 yarışmasının 11 Şubat Salı günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım MAVİ takım oldu.