TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan yeni sezonda da dorukta. Teşkilat dizisi 9 Şubat Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 131. bölümü yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 131. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 131. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 131. yeni ve 9 Şubat Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

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TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Altay kapsüllerin peşindeyken Kraliçe'nin tuzağına düşer. Neslihan ise Muhafız'ı korumak için zorlu bir karar vermelidir. Bu kararın sebebini bilmeyen Altay ise onca insanı kaderine terk etmez.

Ejder, Korkut'a gözdağı vermek ister. Bombayı fark eden Korkut hem kendini hem de etrafındaki insanları korumak zorundadır. Ancak bombayı etkisiz hale getirmeye çalışırken yapacağı hamleler Hamdi'nin dikkatini çekmemelidir.

Selen, Makinist ve dolayısıyla Kraliçe'nin manipülasyonları altında korkunç bir adımın ötesindedir. Yapacağı hamle hem abisinin hem de oradaki masum insanların canına mal olabilir. Düşmana boyun eğmeyecek Altay ise herkesi bu tuzaktan kurtarmak için elinden geleni yapacaktır.

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