Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 43. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 3 Şubat Pazartesi günü yayımlanan 43. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 3 Şubat Pazartesi günü 43. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 43. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 43. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 43. bölüm izle

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Rakif'in elden kaçması, Nureddin'i oldukça öfkelendirmiştir. Sultan karşısında zor durumda kalan Selahaddin, Rakif'in Amalrik'in düğününde öleceğine söz verir. Börü, hatasını telafi etmeye uğraşırken Sayra'yla hiç beklenmedik bir durumun içinde kalır. Vezir Sarayı Şemse'ye atılan iftirayla kaynarken, Sultan Nureddin'e ait donanmanın da Rakif eliyle yakılması, Selahaddin için işleri iyice içinden çıkılmaz hale getirir.

Prenses Maria'yla evliliği ve Rakif'in kurtuluşuyla Bizans'ın desteğini kazanacak olan Amalrik, Mısır'ı geri almak niyetindedir. Kraliçe'nin gelişiyle güç dengelerinin değişeceğini bilen William, Balian'la birlikte yeni bir hamle yapar.

O büyük gün gelip çattığında, kazanan kimolacaktır? Mısır Veziri, haince planlar kurarak Haçlılarla iş birliği yapan Rakif'in sonunu getirebilecek midir? Selahaddin bu uğurda beylerini çok tehlikeli bir göreve gönderir. Acaba Selahaddin, Sultan'a zafer haberini verebilecek midir?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 43. bölüm izle

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