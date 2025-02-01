TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 165. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 165. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 165. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 163. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

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GÖNÜL DAĞI 165. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Güneş bebek, Kaya ailesini sevince boğar…

Taner ve Selma'nın bebeği Güneş, evine gelir. Kaya ailesini sevince boğan bebeğin rahatsızlığı ise Selma'yı oldukça endişelendirir. Sürekli uyuyan ve rengi sararan Güneş bebeği hastaneye kim yetiştirecek?

Sefer'i hapishanede bekleyen olaylar…

Kiraz'ı ölümle tehdit eden Bekir'i vurmaktan yargılanan Sefer tutuklanır. Hapishanede Kiraz'ın abisiyle karşılaşan Sefer, kendisine yapılan saldırıdan kurtulabilecek mi? Hapishanede altın kalpli Sefer'in başına neler gelecek?

Ayşe ortadan kaybolur. Küçük kızı kim bulacak?

Babasının başına gelenleri duyunca çok üzülen küçük Ayşe evden kaçar. Babasını bulacak ve onu hiç bırakmayacaktır. Kaya ailesini kahreden bu haber üzerine Jandarma onu aramaya başlar. Küçük Ayşe tüm aramalara rağmen bulunamamıştır. Ayşe'yi kim bulacak?

Mevsim ve Seyfettin'in nikâhında neler yaşanacak?

Ailesinin evliliğiyle ilgili itirazları üzerine Mevsim, Seyfettin'le yıldırım nikâhı ile evlenme kararı alır. Seyfettin butik bir düğün organizasyonu planlar. Düğün günü mutlu çifti şok edecek bir olay yaşanır. Mevsim ve Seyfettin'i bu mutlu günlerinde bekleyen nedir 163. Bölümde izleyeceğiz.

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GÖNÜL DAĞI 165. bölüm fragmanı izle