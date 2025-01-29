Show TV'nin ilgiyle takip edilen yapımı Sandık Kokusu yeni sezonuyla geri döndü. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi seyirciler anne kız rolünde izliyor. Sandık Kokusu 43. bölüm fragmanı yayınlandığında çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 29 Ocak Çarşamba günü yayımlanan son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...

SANDIK KOKUSU 43. BÖLÜM İZLE | Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu yeni sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin başrolünü paylaştığı dizi bu hafta 43. bölümü ile yayınlandı. İzleyiciler "Sandık Kokusu 43. bölüm izle tek parça, Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm kesintisiz izle" sorguları yaparken detayları sizler için derledik.

SANDIK KOKUSU 43. BÖLÜM İZLE

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SANDIK KOKUSU GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Herkesten habersiz evlenen Bora ve Karsu, çocukları sürece alıştırmak için evliliği gizli tutmaya karar verirler. Baba olacağını öğrenen Kıvanç, soluğu Irmak'ın yanında alır. Irmak, çocuğu doğurmaya kararlıdır.

Hakan'dan kaçmaya çalıştıkça daha da yakınlaşan Ayça, aşk ve mantık arasında kalır. Hasan'ın yeni açılan kebapçı yüzünden canının sıkkın olduğunu gören Filiz, Gülnaz ile birlikte tadıma gitmeye karar verir.

SANDIK KOKUSU 43. BÖLÜM İZLE

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