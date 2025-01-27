Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir seyirciden tam not aldı. Her hafta Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi ilginç konusuyla dikkat çekiyor. Dizinin yeni bölümünü merak edenler fragman araştırmalarına başladı. Uzak Şehir 12. bölüm fragmanı izle, Uzak Şehir dizisi yeni bölüm fragmanı full sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

UZAK ŞEHİR 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

UZAK ŞEHİR GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Boran'ın vasiyetini öğrenen Alya içindeki acıyla başa çıkamayıp öfkesini Boran'a ve Cihan'a yöneltir. Cihan Alya'nın isyanını dizginlemek için elinden geleni yapsa da Alya'yı sakinleştirmek kolay olmaz. Alya Boran'ın yaptığını bir ihanet olarak görür ve artık ona eskisi gibi bakamayacağını anlar.Nare, Şahin tarafından bir kere daha kör kuyuya atılınca içindeki aşkını sorgulamaya başlar. Şahin'in kaçmak için Nare'nin yanına gelmediğini öğrenen Sadakat duruma el koyar ve Nare ile Şahin'in kaderini yeniden belirler. Albora ailesinin zor zamanlar geçirdiği günlerde Cihan Deniz'in doğum gününün olması herkese bir nebze moral olur. Cihan'ın yeğeni için yaptığı sürpriz Alya'nın ilk defa kalbini sızlatır. Alya'yla Cihan'ın ilişkisinde değişen dengeleri ikisi de görmezden gelse de bunu dile döken ilk kişi Nare olur. Nare'nin Cihan'la yaptığı konuşma Cihan'ın kaçmaya çalıştığı gerçeği midir yoksa olmasından korktuğu geleceği midir? Ecmel hastanede yaşam savaşı verirken Zerrin ailesi için bir karar almak zorunda kalır. Sadakat Ecmel'in neler yapabileceğinin farkındadır ve bunun için kendi yöntemlerini devreye sokar. Sadakat'in önüne çıkan kişi ise nitekim Cihan olur. Cihan annesinin önüne geçerken bunun sonucunda hayatının en büyük sırrını öğreneceğinin farkında bile değildir.

UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Kanada'da ailesiyle mutlu bir yaşam süren Alya'nın hayatı, kocası Boran'ın ani ölümüyle altüst olur. Eşinin vasiyeti üzerine onu doğduğu topraklara defnetmek için Mardin'e getirmesi, Alya'yı dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkarır. Kocası Boran'a karşı son görevini yerine getirdikten sonra çocuğuyla Kanada'ya dönmek isteyen Alya, töre ve geleneklerin kanun yerine geçtiği Albora ailesinin acımasız yüzüyle karşılaşır. Aile oğlunu kendisine vermez. Oğluyla kaçmak için yaptığı hamle onu ve çocuğunu büyük bir tehlikeye atarak ebedi savaşın ateşini de yakar.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.