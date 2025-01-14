Show TV'nin popüler dizisi Bahar 32. bölüm ile izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolde yer aldığı dizi genç bir kadının yaşam mücadelesini konu ediniyor. Bahar 32. bölüm fragmanı full izle aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

Bahar dizisi Show TV ekranlarında Salı akşamları izleyici ile buluşuyor. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 32. bölüm fragmanı izleme linki ve detaylar haberimizde...

BAHAR 32. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yılbaşı gecesi, Efsun ile Timur arasında geçen konuşma Bahar'ın üzerine kalırken Bahar iki arada sıkışmıştır. Oğlunun mutluluğu için susmak mı yoksa hastanedeki işini kaybetmemek için konuşmak mı...

Herkes Bahar'ın Timur'a geri dönmek istediğini düşünürken duydukları karşısında çılgına dönen Rengin, Timur'a rest çeker. Timur, Bahar'ın mental olarak iyi olmadığını iddia ederken aksi gibi Bahar'ın hastanede başına gelenler ise herkesi buna ikna eder niteliktedir.

BAHAR KONUSU NEDİR?

Bahar (Demet Evgar), başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu (Mehmet Yılmaz Ak)'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır. Bahar'ın doktoru Evren (Buğra Gülsoy), onu kurtarmaya kararlıdır.

Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiştir. Bahar, başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır.

Bahar'ın doktoru Evren, onu kurtarmaya kararlıdır ve tek kurtuluşunun karaciğer nakli olduğunu söyler. Ailede bir tek Timur'un karaciğeri uyumlu çıkar! Büyük bir eşikle sınanan Yavuzoğlu ailesi için bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

BAHAR OYUNCULARI