İlhan Palut kimdir? İlhan Palut kaç yaşında, nereli?

İlhan Palut kimdir, kaç yaşında ve nereli? 9 Kasım 1976'da Hatay'da doğan Palut, profesyonel futbolculuk kariyerinde 338 maçta 32 gol attı. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe yöneldi ve Süper Lig'de önemli takımlar çalıştırdı.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 14:52

İlhan Palut'un futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri futbolseverler tarafından merak ediliyor. 2009'da futbolu bırakan Palut, teknik direktörlük kariyerinde Hatayspor, Göztepe ve Konyaspor gibi takımlarda görev aldı.

İLHAN PALUT KİMDİR?

İlhan Palut 9 Kasım 1976 yılında doğmuştur. Türk teknik direktör ve eski profesyonel futbolcudur. Günümüzde Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörlüğünü yapmaktadır.

Futbolculuk kariyerinde toplam 338 lig maçına çıkıp 32 gol atan Palut, uzun yıllar formasını giydiği Hatayspor ile 2. Lig şampiyonluğu yaşamış, ardından 1. Lig'de mücadele ederek play-off aşamalarında yer almıştır.

Futbolculuk Kariyeri

Hatayspor (1. Dönem)

Orta saha oyuncusu olarak kariyerine Hatayspor'da başlayan Palut, 1996 yılında profesyonelliğe adım attı. Sekiz sezon boyunca aralıksız olarak bu takımda forma giydi ve takımının önemli isimlerinden biri oldu.

Adana Demirspor

2004 yılında Adana Demirspor'a transfer olan Palut, burada da iki sezon oynadıktan sonra Hatayspor'a geri döndü.

Hatayspor (2. Dönem) ve Çorumspor (Kiralık)

2006'da Hatayspor'a dönüş yapan Palut, burada üç sezon daha futbol oynadı. 2007-2008 sezonunda ise Çorumspor'a kiralık olarak gönderildi. 2009 yılına gelindiğinde futbolculuk kariyerini noktaladı.