Yeni transfer edilen Leoni'nin sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmasının ardından Gomez ayrıca stoperde de Konate ve Van Dijk ikilisinin de ilk alternatifi olarak yer alıyor. Konate'nin sezonun ilk bölümünde gösterdiği kötü performans da sorgulanmasına yol açtı. Ayrıca sezonun kalan bölümünde de defansif orta saha Wataru Endo'nun savunma hattında kullanıldığını görebiliriz.



Sol bekte ise Milos Kerkez iyi bir performans sergilese de Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçta Andrew Robertson ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Atletico karşısında açılış golünü de kaydeden İskoç yıldız bu maçta da 11'de başlayabilir.