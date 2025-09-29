Yapay zekadan Galatasaray-Liverpool maçı tahmini! İşte maçın skoru
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 2. maçında Liverpool'u konuk edecek Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. Dev maça saatler kala yapay zekanın skor tahmini de ortaya çıktı. İşte detaylar... (Gs spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk maçında Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaratan temsilcimiz Galatasaray, ikinci hafta maçında yarın Liverpool'u konuk edecek. Saat 22:00'de başlayacak müsabakada Fransız hakem Turpin düdük çalacak. Öte yandan yapay zeka Galatasaray-Liverpool maçı flaş bir tahminde bulundu.
YAPAY ZEKAYA GÖRE CİMBOM TEK FARKLA MAĞLUP
NTVSpor'da yer alan habere göre yapay zeka, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Galatasaray-Liverpool maçını simüle etti ve İngiliz devinin maçı 2-1 kazanacağını tahmin etti.Yapılan tahminde "İstanbul'daki atmosfer, ev sahibi avantajı ve kupa motivasyonu göz önüne alındığında maç çok çekişmeli geçer diye düşünüyorum ama yine de tahminim 2-1 Liverpool kazanır" ifadeleri kullanıldı.
MAÇ SONUCU İHTİMALLERİ
Öte yandan maçın olası sonuçları oransal olarak da verilirken, Liverpool galibiyeti yüzde 50, Galatasaray galibiyeti ve beraberlik ise yüzde 25 olarak derecelendirildi. Galatasaray'ın Avrupa gecelerinde evinde çok daha dirençli ve coşkulu oynadığı belirtilirken, Liverpool'un kadro kalitesi ve deneyimine vurgu yapıldı.
Yapay zekaya göre Galatasaray-Liverpool maçında en yüksek ihtimalli skorlar ise şöyle,
Galatasaray 1-2 Liverpool: %18 Galatasaray 0-1 Liverpool: %14 Galatasaray 1-1 Liverpool: %13 Galatasaray 2-1 Liverpool: %10 Galatasaray 0-0 Liverpool: %8 Galatasaray 1-0 Liverpool: %7 Galatasaray 3-1 Liverpool: %7