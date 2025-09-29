YAPAY ZEKAYA GÖRE CİMBOM TEK FARKLA MAĞLUP



NTVSpor'da yer alan habere göre yapay zeka, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Galatasaray-Liverpool maçını simüle etti ve İngiliz devinin maçı 2-1 kazanacağını tahmin etti.Yapılan tahminde "İstanbul'daki atmosfer, ev sahibi avantajı ve kupa motivasyonu göz önüne alındığında maç çok çekişmeli geçer diye düşünüyorum ama yine de tahminim 2-1 Liverpool kazanır" ifadeleri kullanıldı.