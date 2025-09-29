Fatih Tekke'den Onuachu'nun pozisyonu için açıklama
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Onuachu, oyun kurulumunda ve hücum aksiyonlarındaki en önemli oyuncumuz. Onuachu'nun sakatlanması durumunda biz güç kaybederiz. Müdahale tabii ki olacak ama rakip oyuncu tarafından, sırttan çok ciddi müdahalelere maruz kalıyor. Onuachu, çok ciddi müdahalelere maruz kalıyor. Bunlara uyarı ve kart verilmesi gerekiyor.
