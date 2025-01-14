Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 31. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun ilk bölümü için "Bahar 31. bölüm full izle" aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

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BAHAR GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Yılbaşı gecesi, Efsun ile Timur arasında geçen konuşma Bahar'ın üzerine kalırken Bahar iki arada sıkışmıştır. Oğlunun mutluluğu için susmak mı yoksa hastanedeki işini kaybetmemek için konuşmak mı...

Herkes Bahar'ın Timur'a geri dönmek istediğini düşünürken duydukları karşısında çılgına dönen Rengin, Timur'a rest çeker. Timur, Bahar'ın mental olarak iyi olmadığını iddia ederken aksi gibi Bahar'ın hastanede başına gelenler ise herkesi buna ikna eder niteliktedir.

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