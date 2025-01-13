Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Uzak Şehir, 9. bölümü ile ekrana geldi. Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Uzak Şehir son bölüm izle, Uzak Şehir dizisi 9. bölüm izle full aramalarının sonuçları haberimizde...

Kanal D'nin yeni soluklu dizisi Uzak Şehir izleyicilerin dikkatini çekti. Kanada ve Mardin arasında bağlantı kurulan dizinin oyuncu kadrosu da göz kamaştırıyor. Uzak Şehir dizisi 9. bölüm izle full, Uzak Şehir son bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

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UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM ÖZETİ

Cihan kardeşini Ecmel'den korumak için tüm gücünü kullanmaya çalışırken çözmesi gerektiği "kuma" meselesinin de ciddiyetinin farkındadır. Sadakat'in zorla getirdiği Zeynep'in hayatını kurtarmak için Alya'nın yaptığı planla Cihan'ın hoşuna gitse de bu girişimin ikisini de yeni bir çıkmaza soktuğunun farkındadır. Kaya'nın Sedat'ı vurmasını fırsat bilen Ecmel ise boş durmaz, Zerrin'i yalan ifade vermek için zorlar. Zerrin anne ve babasının uyguladığı baskı altında ezilirken Kaya'ya karşı da duygularını yönetmekte zorlanır. Herkes nefesini tutup Zerrin'in Kaya'nın aleyhine mi ifade vereceğini yoksa kalbinin sesinden gidip gerçeği mi söyleyeceğini bekler.

Demir'in Nare ve Şahin'e yaptığı kumpas sonrası, Nare'nin psikolojisi bu süreci kaldıramazken onu kurtaran kim olacaktır? Sadakat tüm nefretini Ecmel'e yöneltip onların yaşadığı konağı satmaya çalışırken sonuç kimileri için büyük sürpriz olur, kimileri içinse sadece yenilgi…Cihan ve Alya arasında çekim olduğuna inanan Mine artık kıskançlığını saklayamaz ve bunun hesabını Cihan'a sorar. Ancak, Alya ise Kaya'nın cezaevine girmemesi için büyük savaşlar veren Cihan'dan desteğini esirgemez.

UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Kanada'da ailesiyle mutlu bir yaşam süren Alya'nın hayatı, kocası Boran'ın ani ölümüyle altüst olur. Eşinin vasiyeti üzerine onu doğduğu topraklara defnetmek için Mardin'e getirmesi, Alya'yı dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkarır. Kocası Boran'a karşı son görevini yerine getirdikten sonra çocuğuyla Kanada'ya dönmek isteyen Alya, töre ve geleneklerin kanun yerine geçtiği Albora ailesinin acımasız yüzüyle karşılaşır. Aile oğlunu kendisine vermez. Oğluyla kaçmak için yaptığı hamle onu ve çocuğunu büyük bir tehlikeye atarak ebedi savaşın ateşini de yakar.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.