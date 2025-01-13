Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 40. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 13 Ocak Pazartesi günü yayımlanan 40. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 13 Ocak Pazartesi günü 40. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 40. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 40. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 40. bölüm izle

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Selahaddin, Kontes Mila'nın teklifini kabul ederek Mila'yla birlikte Kerek'i de Chatillon belâsından kurtarmak için yola düşer. Ancak Sultan Nureddin'den aldığı emirle Yaruki yolunu onun keser. Selahaddin'in Şam'da vereceği hesaplar epey birikmiştir.

Öte yandan Kral Amalrik, Kudüs limanlarının hepsini İbelinlilere kapatarak Balian'ı çembere almış ve onu yapayalnız bırakmıştır. Balian, İbelin halkının yaşam hakkını gözetmek için Sultan Nureddin'e başvuracaktır.

Coğrafyayı avucunun içi gibi bilen Nizar adlı Bedevi, Kahire'ye gelen büyük bir kervanı basarak Selahaddin'i tacirler karşısında zayıf bırakır. İşler kızışmış, Nizar'ın el koyduğu malları dostluk teklifiyle takas eden tacirler şahı Rakif, Vezir Selahaddin'in kaybettiği güveni de satın alarak çıkagelmiştir.

Vezir Selahaddin Halife ve Rakif'in oyunlarından kurtulmayı nasıl başaracak? Mısır'ın asıl sahibi kimdir?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 40. bölüm izle

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