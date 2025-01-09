Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını 91. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yalı Çapkını fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 91. bölümü fragmanı merakla bekleniyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları araştırılıyor. Yalı Çapkını 91. bölümü fragman izleme linki haberimizde...

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Ferit ve Suna arasında yaşanan yakınlaşma, hem Seyran'ı hem de Abidin'i hiç düşünmedikleri durumları sorgulamaya iter. Ferit, geçmişiyle yüzleşmeye çalışırken Seyran'ın onu ayakta tutmak için verdiği çaba, herkesin hayatında sarsıcı değişimlere sebep olur. Suna, Ferit ile yaşadığı geceden sonra hem geçmişini hem de geleceğini sorgulamaya başlarken Abidin ile olan ilişkisiyle ilgili şaşırtıcı bir karar alır.

Büyükhanım'ın entrikaları, Naci'nin şaşırtıcı itiraflarıyla gün yüzüne çıkar ve Halis Ağa'nın aile içindeki gerçek düşmanları görmesine sebep olur. Ferit, dedesiyle büyük bir yüzleşme yaşarken aile içindeki güç dengeleri yeniden kurulur. Ferit ve Seyran'ın bu kaostan sağ çıkıp çıkamayacağı ise merak konusudur.

YALI ÇAPKINI 91. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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