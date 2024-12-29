TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan yeni sezonda da dorukta. Teşkilat dizisi 29 Aralık Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 126. bölümü yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 126. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 126. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 126. yeni ve 29 Aralık Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

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TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Yapılan tatbikat sonucunda projenin başarısı kanıtlanır. Bir sonraki aşamada pürüzlerin ortadan kaldırılması hedeflenir. Altay düşmanın sıradaki hamlesini öğrenmek için görevlendirilir. Akif Başkan'ın emri ile Korkut'un görevine son verilir. Akif Başkan, onun duyguları ve amacı arasında ikilemde kaldığını düşünse de Korkut kendinden emindir. Korkut'a gelen bir mesaj ise işlerin seyrini tamamen değiştirecektir.

İhsan Hoca'ya yapılan işkenceler sonucunda Kate projenin içeriğini öğrenmiştir. Düşmanlar yeni saldırılar için plan kurarlar. Altay ve Neslihan'ın amacıysa bu planları engellemektir. Altay ve Neslihan görevlerinde emin adımlarla ilerlerken Kraliçe onlara tehlikeli tuzaklar kurmaktadır. Ama Altay ne olursa olsun onları bozguna uğratacaktır.

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