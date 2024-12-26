Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını 90. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yalı Çapkını fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 90. bölümü fragmanı merakla bekleniyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları araştırılıyor. Yalı Çapkını 90. bölümü fragman izleme linki haberimizde...

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Ferit, Halis Ağa'nın emirlerine karşı gelerek ölümle burun buruna bir çatışmaya girer ve bu süreçte, kendini ispatlama arzusuyla baş başa kalır. Ancak ailesinin müdahalesi, Ferit'i hem fiziksel hem de duygusal olarak sarsar. Seyran, Ferit'in hayatını tehlikeye atmasına karşı çıkarken, onunla arasındaki ilişkiyi yeniden sorgular.

Aile içinde ipotek krizi patlak verirken, Seyran ve Suna'nın geçmişte aldığı kararların sonuçları gün yüzüne çıkar. Aile bağları ve sorumluluklar altında ezilen Ferit ve Suna arasında yaşananlar, hayatlarındaki tüm dengeleri derinden sarsacak.

YALI ÇAPKINI 90. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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