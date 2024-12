Kanal D'nin sevilen dizisi Yalan'ın yeni bölümünü heyecanla bekleyen seyirciler için o an geldi. Hafta sonu akşamlarını renklendiren ve başrollerinde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman ve Eylül Tumbar'ın yer aldığı dizinin 29. bölümü, 21 Aralık Cumartesi akşamı ekranlara gelecek. İşte Yalan 29. bölüm detayları...

YALAN 29. BÖLÜM ÖZETİ

Zehra, Melike'ye, Duru'nun yaşamasının tek şansının, kendisinin ölmesi olduğunu söyler. Duru korku ve dehşet içinde kalmışken Kadir, Melike ve Duru'nun canına zarar gelmeyeceğine yemin eder. Kadir, Alaz ve Alef'in durumunu öğrenmek için Yusuf'a gidecekken, Duru da kendisine eşlik eder. Cengiz'in elinden kurtulan Berrin, soluğu Yusuf'un evinde alır. Hazal'ın da orada olmasını fırsat bilerek, Yusuf'un kasası ve telefonundan çalınanları söyler. Ancak hiç beklenmedik şey olur ve Hazal, Yusuf'a her şeyi itiraf eder. Alaz, Duru'yu aşiretten koruduğunu söylese de Kadir ve Melike'yi ikna edemez. Hülya ve Cengiz ise kendi dertlerine düşmüş, her an Yusuf ya da polis tarafından baskına uğrayacaklarını düşünmektedir. Tek çareleri kaçmaktır ancak ikisinin de yeterli parası yoktur.

Kadir ve Vahdet'in görüşmesi sert geçse de Vahdet, oğlu Alaz'ı tutsak halde görüp onunla konuşunca yelkenleri suya indirir. Artık bu savaşın sürmesine gerek yoktur. Barış derhal ilan edilecek ve resmileşmesi için, Karacalar ve Aladağlar arasında yemek olacaktır. Barış yemeğinden önce Alaz ve Duru, her şeye rağmen barışı getirdikleri için birbirine teşekkür eder ve arkadaş kalmaya karar verirler. Barış yemeğinde bir süre her şey yolunda gitse de Seher, çektiği silahla Kadir ve Melike'nin hayatını tehlikeye atar. Diğer tarafta ise Duru, babasının katilinin Berrin ve Yusuf olduğunu öğrenir. Seher'in çektiği silahtan çıkan kurşun, kime isabet etmiş ve Duru bu bilgiyle ne yapacaktır?

