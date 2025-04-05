Fenerbahçe , yarın saat 19.00'da Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Trabzonspor ile oynayacağı Süper Lig 30'uncu hafta maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile başladı. Ardından 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, yarın saat 19.00'da bordo-mavili ekibi konuk edecek.