Hulusi Belgü: Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Fenerbahçe Medicana'nın AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek kupayı kazanması sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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