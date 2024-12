Ekranların yeni dizisi Yalan Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. Sevilen dizinin başrollerinde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman ve Eylül Tumbar yer alıyor. Yalan 30. bölüm fragmanı için ise araştırmalar hız kazandı. İşte detaylar...

YALAN 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Zehra, Melike'ye, Duru'nun yaşamasının tek şansının, kendisinin ölmesi olduğunu söyler. Duru korku ve dehşet içinde kalmışken Kadir, Melike ve Duru'nun canına zarar gelmeyeceğine yemin eder. Kadir, Alaz ve Alef'in durumunu öğrenmek için Yusuf'a gidecekken, Duru da kendisine eşlik eder. Cengiz'in elinden kurtulan Berrin, soluğu Yusuf'un evinde alır. Hazal'ın da orada olmasını fırsat bilerek, Yusuf'un kasası ve telefonundan çalınanları söyler. Ancak hiç beklenmedik şey olur ve Hazal, Yusuf'a her şeyi itiraf eder. Alaz, Duru'yu aşiretten koruduğunu söylese de Kadir ve Melike'yi ikna edemez. Hülya ve Cengiz ise kendi dertlerine düşmüş, her an Yusuf ya da polis tarafından baskına uğrayacaklarını düşünmektedir. Tek çareleri kaçmaktır ancak ikisinin de yeterli parası yoktur.

Kadir ve Vahdet'in görüşmesi sert geçse de Vahdet, oğlu Alaz'ı tutsak halde görüp onunla konuşunca yelkenleri suya indirir. Artık bu savaşın sürmesine gerek yoktur. Barış derhal ilan edilecek ve resmileşmesi için, Karacalar ve Aladağlar arasında yemek olacaktır. Barış yemeğinden önce Alaz ve Duru, her şeye rağmen barışı getirdikleri için birbirine teşekkür eder ve arkadaş kalmaya karar verirler. Barış yemeğinde bir süre her şey yolunda gitse de Seher, çektiği silahla Kadir ve Melike'nin hayatını tehlikeye atar. Diğer tarafta ise Duru, babasının katilinin Berrin ve Yusuf olduğunu öğrenir. Seher'in çektiği silahtan çıkan kurşun, kime isabet etmiş ve Duru bu bilgiyle ne yapacaktır?

YALAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Melike'yi bekleyen yalnız yalanlar değildir, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymaktadır. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal'la yakınlık kurabilmek için verecektir.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Aslıhan Güner

Feyyaz Duman

Eylül Tumbar

Yeşim Ceren Bozoğlu

Özge Borak

Emir Benderlioğlu

Serra Pirinç

Atakan Hoşgören

Renan Bilek

Kubilay Tunçer

Zeynep Eronat