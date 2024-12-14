Ekranların yeni dizisi Yalan Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. Sevilen dizinin başrollerinde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman ve Eylül Tumbar yer alıyor. Yalan 29. bölüm fragmanı için ise araştırmalar hız kazandı. İşte detaylar...

Ekranların yeni dizisi Yalan Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. Sevilen dizinin başrollerinde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman ve Eylül Tumbar yer alıyor. Yalan 29. bölüm fragmanı için ise araştırmalar hız kazandı. İşte detaylar...

YALAN 29. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Alaz, Melike'nin evinde gerilim dolu bir evlilik teklifinde bulunur. Duru'nun bu teklifi reddetmesi, aşiret arasındaki eski düşmanlıkları ve intikam davası dönülmez bir yere taşıyacaktır. Hazal, Berrin'le hesaplaşır. Elindeki video Berrin için büyük bir tehdittir. Yusuf, Hazal'la yeni bir başlangıç yapmak isterken, Hazal'ın bir süre ondan uzak durmak istediğini söyleyerek, Melike'nin evine gider.

Diğer tarafta ise Alaz, aşiretin yolladığı tetikçi Alef ile karşı karşıya gelir. Alef, Duru için 'vur emri' verildiğini söyler. Tüm bunlardan habersiz olan Duru, Tuna ile büyük bir kavga yaşayarak, ayrılır. Dalgın bir halde evden çıktığında, Alef, Duru'yu öldürmek için onu bekliyordur. Zehra'nın aşiretten getirdiği haber, Melike'nin evine bomba gibi düşer. Bu intikam davası ancak, Duru'nun canına karşılık, Melike'nin canıyla son bulacaktır!

YALAN 29. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Melike'yi bekleyen yalnız yalanlar değildir, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymaktadır. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal'la yakınlık kurabilmek için verecektir.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?