Kanal D'nin sevilen dizisi Yalan'ın yeni bölümünü heyecanla bekleyen seyirciler için o an geldi. Hafta sonu akşamlarını renklendiren ve başrollerinde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman ve Eylül Tumbar'ın yer aldığı dizinin 27. bölümü, 7 Aralık Cumartesi akşamı ekranlara gelecek. İşte Yalan 27. bölüm detayları...

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yalan, yeni bölümünyle Cumartesi akşamlarını şenlendirmeye devam ediyor. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman ve Eylül Tumbar'ın başrolleri paylaştığı dizide geçen hafta Duru, herkesi etkileyen bir karar alma aşamasında idi. Aladağ Aşireti'nden Alaz Aladağ ile evlenmesi konusunda baskı hisseden Duru'nun kararı ne olacak? İşte Yalan 27. bölüm özeti...

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YALAN 27. BÖLÜM ÖZETİ

Aladağ aşiretinden gelen Alaz, Duru'yu istediğini söyledikten sonra Melike ve Kadir çok sinirlenirler. Kadir güvenlik önlemi için bütün korumaları Melike'nin evine yönlendirir. Bir süreliğine Melike'nin evine taşınır. Tuna, Duru'nun sürekli korumalarla olmasından çok sıkılmıştır. Duru'yu korumalardan uzaklaştırmaya çalışırken farkında olmadan Alaz'ı, Duru'ya yaklaştırır. Duru, Berrin'in verdiği vasiyetle ne yapacağını bilemez ve amcası Kadir Karaca'dan yardım ister.

Yusuf, kasasından çalınan evraklarla ilgili Hazal, Hülya ve Cengiz'den şüphelenir. Vasiyeti ve evlilik sözleşmesini kaybeden Yusuf, Kadir'le karşı karşıya gelir. Berrin, Hülya ve Cengiz'den yararlanmaya devam etmek ister. Ve onları bu kez de Yusuf'un telefonundaki videoya yönlendirir. Hazal ve Yusuf yakınlaşır. Fakat Hazal'ın aklında Yusuf'un telefonundaki video vardır. Videoya ulaşır. Yusuf ve Berrin'in Haluk Aksoy'un katili olduğunu öğrenir. Hazal şimdi büyük bir ikilemdedir. Bu videoyu Hülya ve Cengiz'e gönderip onların hayatlarını mı kurtaracak yoksa göndermekten vazgeçip yeni aşık olduğu kocası Yusuf'u mu koruyacaktır? Alaz, Melike'nin evine gelir ve Duru'yu kendine ister. Duru, Alaz'a nasıl bir karşılık verecektir?

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YALAN OYUNCU KADROSU

Aslıhan Güner

Feyyaz Duman

Eylül Tumbar

Yeşim Ceren Bozoğlu

Özge Borak

Emir Benderlioğlu

Serra Pirinç

Atakan Hoşgören

Renan Bilek

Kubilay Tunçer

Zeynep Eronat