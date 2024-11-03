MasterChef yeni sezonun yeni haftasında yarışmaya veda eden isim belli oluyor. Hafta boyunca kıyasıya mücadele eden yarışmacılar arasından bir kişi elenirken diğer yarışmacılar ana kadroda 1 hafta daha kalmaya hak kazanacaklar. 3 Kasım Pazar MasterChef elenen isim kim oldu? İşte detaylar...
MASTERCHEF 3 KASIM 2024 KİM ELENDİ?
MasterChef'in 3 Kasım Pazar günü ekrana gelen bölümünde şefler yarışmacılardan Adana yer fıstığı ile en iyi yemeği yapmalarını istedi. Elenen yarışmacı ise henüz belli olmadı.