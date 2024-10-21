Başrollerini Şükrü Özyıldız ve İrem Helvacıoğlu'nun üstlendiği Karadut dizisi atv'de yayınlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor. Dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen takipçileri "Karadut dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Karadut 6. bölüm fragmanı" sorguları yapıyor. Detaylar haberimizde...
KARADUT 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KARADUT GEÇEN HAFTA NELER OLDU?
Hayatını değiştirmek üzere olan Zuhal'in dik duruşu, babası karşısında yıkılır. Aldığı haberlerle sarsılan Çetin ise ağır cezalar keser. Bu esnada arası açılan kardeşleriyle ilgilenen Zuhal kendi coşkusunu yaşamaya fırsat bulamaz.
Verdiği tüm sözlere rağmen kocasından sır saklamayı beceremeyen Figen büyük bir hata yapar. Onun hatasının bedelini ödeyen ise Aslı olacaktır. Baran'dan gördüğü ilgi sayesinde yeniden yüzü gülen Begüm ise hırsına yenik düştüğünde kendini bir çıkmazın içinde bulacaktır.
Nihan davet edilmediği yerlere gitmeye devam ederken son durağının ucunda kabusu olduğundan habersizdir. Nihan'ın tacizine alışık olan Tayfun'un kapısı bu sefer beklenmedik bir misafir tarafından çalınır. Aslı kaybolan tahlil sonuçlarının peşine düşerken Alp'in de onun peşinde olduğundan habersizdir.
KARADUT OYUNCULARI KİMLERDİR?
Şükrü Özyıldız
İrem Helvacıoğlu
Aslı İnandık
Burak Dakak
Selin Türkmen
Ebrar Karabakan
Onur Gürçay
Naz Elmas
Rami Narin
Elif Nur Kerkük
Yaşar Aydınlıoğlu
İpek Ayaz Kortunç
Engin Şenkan