Ekranların yeni dizisi Yalan Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 14. bölümü ile dikkat çeken dizide Duru, Berrin'i yaralayanın Melike olduğuna emindir. Melike hemen göz altına alınırken Duru da babasına Melike ve annesi arasındaki hesaplaşmanın esas sebebini açıklar. Yalan 14. bölüm fragmanı için ise araştırmalar hız kazandı...

YALAN 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Melike, Yaman'ın büyük sürprizi olan davadaki en önemli tanığı Sevda'yı elinden kaçırır. Ama adalet arayışını bırakmaz. Azimle hem Yaman'ı hem de Sevda'yı yeniden kazanmak için elinden gelen her şeyi yapar. Köşeye sıkışan Hazal, yasa dışı yollardan para bulmaya çalışır. Haluk'a karşı bir koz peşinde olan Berrin, eve kapatılmış olsa da önemli bir çıkış noktası yakalar. Duru'nun üzülmesine dayanamayan Melike, Berrin'e yardım etmek için ona ulaşır. Ama Berrin zaten negatif DNA sonucuna da susan Melike'nin oyun oynadığını düşündüğünden; Hülya'yla önceden beri kurduğu tuzağı işletmeye başlar. Melike tüm bunlardan habersiz, her geçen gün Duru ile yakınlaşarak atölyesini hazırlar.

Duru etkilenmeye başladığı Tuna'nın şaşırtıcı geçmişi ile karşılaşırken; Kerim ve Hazal Haluk'a karşı güçlerini birleştirmeye karar verir. Kadir boşanma işlemlerinde kararlıdır. Seher onu durdurmak için her şeyi yapsa da Zehra ilk kez oğlunun gizli duygularının farkına varır. Seher Cengiz'den aldığı yalan yanlış bilgilerle Melike'nin evini basar. Melike'yi son anda kurtaran Yaman, iki kadın arasındaki gerilimden kimsenin tahmin etmediği sonuçlar çıkarır. Sevda'nın sonradan hatırladığı bir ayrıntı, Yaman'ı harekete geçirir. Yaman Kadir'i karakola çektirirken, Berrin'in sinsi planları sonuç verir ve Melike'nin atölyesinin açılış günü felakete döner.

YALAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Melike'yi bekleyen yalnız yalanlar değildir, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymaktadır. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal'la yakınlık kurabilmek için verecektir.

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan'ın yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Aslıhan Güner

Feyyaz Duman

Eylül Tumbar

Yeşim Ceren Bozoğlu

Özge Borak

Emir Benderlioğlu

Serra Pirinç

Atakan Hoşgören

Renan Bilek

Kubilay Tunçer

Zeynep Eronat