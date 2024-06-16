🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 29. bölüm fragmanı
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 28. bölüm izle
💥Süper Loto çekildi! (16 Haziran)
Spor dünyası Kurban Bayramı'nı kutladı!
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye 1.97'lik stoper! Transferde rota İtalya F.Bahçe'ye 1.97'lik stoper! Transferde rota İtalya 15:25
Mert Hakan sözleşmeyi isteksiz şekilde kabul etti! Mert Hakan sözleşmeyi isteksiz şekilde kabul etti! 13:31
G.Saray'dan Oğuz Aydın operasyonu! G.Saray'dan Oğuz Aydın operasyonu! 12:32
Mourinho transferde dümene geçti! Krunic'in yerini alacak Mourinho transferde dümene geçti! Krunic'in yerini alacak 11:20
Mourinho'nun vazgeçilmeziydi! Şimdi G.Saray'a imza atacak Mourinho'nun vazgeçilmeziydi! Şimdi G.Saray'a imza atacak 11:06
F.Bahçe golcü isimde ısrarcı! Yeniden temas kuruldu F.Bahçe golcü isimde ısrarcı! Yeniden temas kuruldu 10:52
Daha Eski
Doğan'dan Kurban Bayramı mesajı! Doğan'dan Kurban Bayramı mesajı! 10:46
Beşiktaş sürpriz hamle! F.Bahçe çalım geliyor Beşiktaş sürpriz hamle! F.Bahçe çalım geliyor 10:26
Dursun Özbek'ten Kurban Bayramı mesajı! Dursun Özbek'ten Kurban Bayramı mesajı! 10:07
F.Bahçe'nin gözdesiydi! G.Saray transferde devreye girdi F.Bahçe'nin gözdesiydi! G.Saray transferde devreye girdi 09:56
Jose'den flaş itiraf! "Dortmund'dan teklif aldım ama..." Jose'den flaş itiraf! "Dortmund'dan teklif aldım ama..." 09:25
SON DAKİKA