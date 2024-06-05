Survivor All Star 2024,5 Haziran Çarşamba günü bireysel dokunulmazlık oyunuyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 5 Haziran Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 5 Haziran Çarşamba Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da 5 Haziran Çarşamba günü bireysek dokunulmazlık oyunu oynanacak. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 5 Haziran Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 5 HAZİRAN?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 5 Haziran Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan isim henüz belli olmadı. Bölüm sonunda dokunulmazlığı kazanan isim açıklandığında haberimiz güncellenecektir.