Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar 13. bölüm ile izleyicinin karşısına çıktı. Dizi, genç bir kadının yaşam mücadelesini konu ediniyor. Bahar 13. bölüm full izle aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...
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BAHAR 13. BÖLÜM ÖZETİ
Bahar, çocuklarının geleceği, Nevra'nın hastalığı, Timur'un baskısı ve kendi istekleri arasında sıkışmış hissetmektedir. Evren ve Bahar hastaneye bırakılan Leyla'yla ilgilenirken Bahar, Leyla'ya kimin zarar verdiğini bulmaya kararlıdır.
Umay'ın okulundaki ebeveynlerin gösterisine Timur ve Bahar "Romeo ve Juliet" oyunuyla katılır. Çağla çok büyük bir sır öğrenir! Evren ve Bahar arasındaki ilişki derinleşirken bir yandan Dora, Evren'e ilgi göstermektedir.
Hastanede çıkan yangın Bahar'ı çok riskli bir duruma sokar ve hem Evren hem de Timur, Bahar'ı kurtarmak için kendilerini riske atar!
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BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI
- Demet Evgar
- Buğra Gülsoy
- Mehmet Yılmaz Ak
- Hatice Aslan
- Ecem Özkaya