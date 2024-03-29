Gönül Dağı, son bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Her hafta cumartesi akşamlarına keyif katan, TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanı da diziseverler tarafından merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabı ve merak edilenler...

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 134. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 133. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

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GÖNÜL DAĞI 134. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Amcaoğulları depremle ilgili çalışma yapacakları uygun araziyi belirler. Arazi sahibi çalışma için izin vermez. Amcaoğulları adamı ikna edebilmek için ne yapacaktır?

Mihriban hastanede tedaviye başlar. Adile, bebeklere bakmak için yardıma gelir. Rıfat'ın borçları olduğunu öğrenen Adile, plan yapmak için hanımları toplar. Rıfat'ın borçları nasıl ödenecektir?

Mevsim'in eski nişanlısı kasabaya gelmiştir. Seyfettin bu duruma karşı ne yapacaktır?

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GÖNÜL DAĞI 133. bölüm fragmanı izle