SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 23 Mart Cumartesi | Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

Survivor All Star'da heyecan devam ediyor. Dokunulmazlık Oyunu için birbiriyle yarışan adaylar arsında niye gerilim ve mücadele dolu bölüm Survivor izleyicilerini bekliyor. Peki Survivor Dokunulmazlık Oyununu kim, hangi takım kazandı? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2024- 12:42