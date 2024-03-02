Beni Satan Casus (The Spy Who Dumped Me) konusu

Beni Satan Casus filminin konusu gündemde yerini aldı. Beni Satan Casus ne zaman çekildiği araştırılmaya devam ederken, filmin başrol oyuncuları da sorgulanan konuların başında geliyor. Yönetmen koltuğunuda Susanna Fogel'in oturduğu Beni Satan Casus filminin konusu, karakterleri ve başrol oyuncuları haber detaylarında...

Beni Satan Casus filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Susanna Fogel'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Beni Satan Casus filminin konusu ne? Beni Satan Casus oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

BENİ SATAN CASUS (THE SPY WHO DUMPED ME) FİLMİNİN KONUSU NE?

30'lu yaşlarında olan Audrey ve Morgan, birbirlerinin en yakın arkadaşıdır. Los Angeles'ta sürdürdükleri hayat, sakin olsa da ikisini de tatmin etmemektedir. Öne çıkan hiçbir noktası olmayan sıradan hayatları, Audrey'in eski sevgilisinin bir anda evlerine gelmesiyle karışır. Peşinde ölümcül suikastçılar olan bu adam, iki kadının hayatını altüst eder. Eski sevgilisinin ajan olduğunu öğrenen Audrey ve ona yoldaşlık etmeye kararlı olan Morgan, kendilerini bile şaşırtarak maceraya atılırlar. Avrupa boyunca peşlerindeki suikastçılardan kaçan ekip, bu süreçte dünyayı kurtaracak bir plan yapmak zorundadır. Uluslararası bir komploya karışan ikilinin her şeyi çözmek için zamanı bir hayli kısıtlıdır...

BENİ SATAN CASUS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?