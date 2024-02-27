Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 150. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Kuruluş Osman, merakla beklenen 150. son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 150. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı dizi, özellikle tarih severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte Kuruluş Osman dizisi 150. bölüm ile ilgili tüm detaylar...

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 150. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

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KURULUŞ OSMAN 150. BÖLÜM KONUSU

Osman Bey büyük bir savaşa girdiklerinin farkındadır. İmren Tegin'i yanıltacak bir oyun kurmaktadır. Osman Bey, Atranos'u fetheder gibi görünüp Kite'ye yürüyecektir. Gündüz Bey ve Elçim Hatun da bu yolda Osman Bey'le olacaktır. Malhun Hatun ve Elçim Hatun arasında nasıl bir ilişki gelişecektir?

İmren Tegin, Osman Bey'e karşı büyük bir oyun kurmaktadır. İmren Tegin'in hamlesi ne olacaktır? İmren Tegin, Gündüz Bey'in Orhan ve Elçim'in evlenmesini istediğini öğrenmiştir. Bunu engellemek için Olivia'yla işbirliği yapacaktır. Olivia, Osman Bey'in sarayını karıştırmak için ne yapacaktır?

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KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)